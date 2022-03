Canicattì. Sport e solidarietà all’oratorio Salesiano di Rovitelli. Flash mob per il popolo ucraino 

A Canicattì oggi, domenica 27 marzo, grande giornata di sport e solidarietà presso l’Oratorio Salesiano di Rovitelli in memoria di Don Fausto Curto salesiano di enorme cultura e generosità che ha dedicato l’intera sua vita nel seguire ed aiutare i ragazzi in oltre quarant’anni di sacerdozio secondo gli insegnamenti ereditati da San Giovanni Bosco.

Nel corso della giornata un flash mob in segno di solidarietà al popolo Ucraino in nome della Pace in questo drammatico periodo storico. Il sindaco Vincenzo Corbo che ha preso parte alla manifestazione ringrazia gli Assessori Giuseppe Corsello e Francesco Giordano e i consiglieri Anita Alessi e Federica Manna.

Ad allietare i più piccoli il gruppo di Donatella Animazione .

Un ringraziamento particolare a Cesare Calabrò con la sua ASD Al-Qatta’ Sporting Club – Canicattì , al Presidente Provinciale della PGS Mauro Di Pasquali, oltre alle encomiabili animatrici dell’oratorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...