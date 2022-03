Canicattì. Rubate due auto e uno scooter 

A Canicattì tre furti di veicoli, negli ultimi giorni. Da via Capitano Maira, è stata rubata una Fiat Panda di proprietà di un operaio sessantacinquenne. Da un’altra zona centrale, i ladri si sono portati via un’altra Fiat Panda, di proprietà di una pensionata, sessantottenne. Utilitaria, poi, ritrovata abbandonata l’indomani dai carabinieri, in una zona isolata. Ad un commerciate di 60 anni è stato, infine, rubato lo scooter Aprilia Scarabeo 50, che era parcheggiato in contrada “Damsa”. Ciclomotore che non era neanche coperto da assicurazione. I tre furti sono stati denunciati ai carabinieri di Canicattì, che hanno subito avviato le indagini.

