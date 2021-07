Canicattì. Ragazzini lanciano sassi contro abitazione. Indagini della polizia

A Canicattì momenti di panico in via Vittorio Veneto, dove alcuni giovani hanno avuto la felice pensata di passare del tempo lanciando alcuni sassi contro l’abitazione di un 44enne, impiegato. I ragazzi, in via di identificazione, sono saliti sopra la biglietteria dello Stadio Carlotta Bordonaro e, muniti di sassi, hanno bersagliato la casa dell’uomo. Due le finestre rotte e danneggiata anche una tenda. Per fortuna nessuno si è fatto male ma lo spavento è stato grande. Danneggiata anche un’autovettura posteggiata in centro di proprietà di un 40enne. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti del locale commissariato che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei ragazzini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...