Canicattì piange un’altra vittima del coronavirus

Il sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, dichiara:” Grande è il dispiacere nel comunicare il decesso di un altro concittadino a causa del coronavirus. Ancora una grave perdita per la nostra comunità, a cui non è possibile abituarsi. A nome di tutti, come Sindaco e come concittadino di Canicattì, esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia. Ma oggi si registrano anche tre guariti e un nuovo positivo. Non abbassiamo la guardia. Dobbiamo imporci di rispettare le regole, affinché questo ennesimo dolore, non si ripeta. Attuali positivi 94”

Altri morti a Favara, Sambuca di Sicilia e ben tre a Realmonte.