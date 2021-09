Canicattì. Lavori campetto via Inghilterra. Conferenza stampa al centro Walden e su Facebook

Nel rispetto delle normative anti-Covid e delle attuali restrizioni che vedono la Sicilia in zona gialla, il collettivo “Dunaccùra” e l’Istituto Walden annunciano la conferenza stampa di presentazione dei lavori che si svolgerà venerdì 24 settembre 2021 alle 10:30 presso il Centro di Prossimità Walden, e non presso il campetto di via Inghilterra come precedentemente annunciato. Le due realtà presenteranno i due progetti che interesseranno il campetto: “Palla al Centro”, ideato dall’Istituto Walden in collaborazione con l’associazione “La Forza delle Donne” e la cooperativa “Background”, sostenuto attraverso i fondi del progetto “Il mio Dono” di Unicredit, e “CentroCampo”, presentato dal collettivo “Dunaccùra” nell’ambito della Democrazia Partecipata del Comune di Canicattì e risultato il progetto vincitore. Entrambe le progettualità puntano ad una rigenerazione dello spazio sottoutilizzato del campetto, attraverso azioni socio-culturali, artistiche e sportive che avranno inizio nei primi giorni di ottobre e che continueranno fino alla primavera 2022, delineando così un calendario di eventi che possa incentivare le cittadine e i cittadini a riappropriarsi dello spazio e a prendersene cura per tutto l’anno, in una staffetta continua tra Istituto Walden, collettivo “Dunaccùra” e abitanti del quartiere. La cittadinanza potrà seguire la conferenza stampa assistendo alla diretta che verrà trasmessa sul profilo Facebook del Centro di Prossimità Walden (https://www.facebook.com/cdpwalden).

