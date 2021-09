Canicattì. È arrivato il “Mattone del Mondo per l’Italia”, collocato sulla tomba del giudice Livatino

A Canicattì è arrivato il “Mattone del Mondo per l’Italia”, una mattonella in vetro in cui sono racchiusi “pugni di terra” provenienti da ben 199 Paesi del mondo e che rappresenta l’unione dei popoli nel segno della pace e della fratellanza. A portare il mattone sono stati un gruppo di ciclisti amatoriali dei diversi territori attraversati. Prima di arrivare in città sosta alle stele del giudice Livatino sulla Statale 640 Caltanissetta-Agrigento, poi da lì la carovana si è spostata presso la casa del beato e la fine della corsa è avvenuta al cimitero comunale, dove il mattone è stato collocato sulla tomba del Beato Rosario Livatino. La staffetta ha avuto inizio domenica 22 agosto partendo da Feltre; il viaggio si è concluso oggi a Canicattì. Hanno collaborano all’evento la Comunità Villa San Francesco Facen di Pedavena diretta da Ennio De Poi, il Centro Sportivo Italiano con i comitati regionali della Calabria, Basilicata, Campania e il Csi Sicilia diretto da Agnese Gagliano e l’Aia (Associazione nazionale Arbitri) nazionale e la sezione Aia “Diego Garofalo” di Catania.

