Canicattì. Controlli sulla Movida. Arrestato giovane e 4 trovati con droga 

A Canicattì controllo straordinario del territorio in seguito agli incresciosi fatti verificatisi due settimane fa con l’accoltellamento di un minorenne. Gli agenti del locale commissariato, agli ordini del dirigente Francesco Sammartino, hanno passato al setaccio tutti i locali della movida su disposizione del Questore Iraci.

Dall’attività non sono emersi particolari irregolarità ma a seguito di ulteriori approfondimenti i poliziotti sono riusciti a rintracciare un 29enne che si nascondeva in città sul cui capo pendeva una condanna definitiva a 15 anni di reclusione da parte delle autorità tedesche. Il ragazzo è stato identificato, arrestato e condotto al carcere Petrusa.

Gli agenti di Polizia hanno controllato 230 persone. Quattro giovani maggiorenni, sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e nei loro confronti è stato emesso un divieto di frequentazione dei luoghi della movida per 48 ore.

