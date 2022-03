Canicattì. Consiglio comunale. Discussione dissesto finanziario. 

Si è celebrato ieri sera il consiglio comunale di Canicattì con all’ordine del giorno la discussione sulla dichiarazione di dissesto finanziario. Alla prima convocazione quasi deserta ne è succeduta una seconda in cui erano presenti tutti i consiglieri comunali tranne uno. Tra gli scranni, oltre al sindaco Corbo e il vice sindaco e assessore al Bilancio, Patrizia Bennici, anche il resto della Giunta comunale, la P.O. alle Finanze e Tributi, dr.ssa Meli, il presidente dei Revisori dei conti, dr. Sclafani. Ha aperto i lavori il Presidente del C.C. Domenico Licata, che ha calendarizzato gli interventi sia dei “tecnici”, sia dell’Amministrazione che del presidente della I Commissione consiliare permanente (competente in materia), Marcello Cipollina. Ad essi hanno poi fatto seguito tutti i rappresentanti delle varie forze politiche che costituiscono il civico consesso. Dopo l’enarrazione sulle cause che hanno portato l’Ente a questa che sembra una irrecuperabile sofferenza finanziaria (mancati introiti dei tributi a fronte di un aumento degli accertamenti, tagli delle erogazioni statali e regionali, crisi economica epocale causata dall’emergenza covid ecc.) sono state espresse da diverse parti alcune perplessità sia sull’iter che sui contenuti della procedura. Diversi consiglieri comunali, consapevoli della delicatezza dell’argomento che di certo segnerà il prossimo futuro della Città, hanno fatto rilevare delle “carenze di dati” nella relazione prodotta dal collegio dei Revisori dei conti e, pertanto, hanno chiesto una integrazione alla stessa e qualche giorno di tempo per prendere visione di tutte le criticità che il complesso quadro economico presenta.

In aula era palese la consapevolezza generale della particolare responsabilità cui i consiglieri sono chiamati.

Facendosi portavoce delle titubanze emerse, al fine di ricevere maggiori elementi di valutazione, il Presidente del CC ha proposto di chiedere all’organo di controllo una integrazione al punto 3 della relazione. L’iniziativa è stata approvata dal Consiglio Comunale con 17 voti favorevoli (Licata Domenico, Alaimo Giuseppe, Restivo Calogero, Giangaspare Di Fazio, Cuva Angelo, Manna Federica, Ferraro Carmelo, Muratore Massimo, Muratore Anna, Onolfo Carmelo, Lo Giudice Giuseppe, Ficarra Diego, Turco Alida, Ferraro Rossella, Cipollina Marcello, Alessi Anita e Curto Dario), 4 contrari (Sciabarrà Cesare, Marchese Ragona Liliana, Cilia Gianluca e Lalicata Giuseppe) e 2 astenuti (Muratore Calogero e Falcone Fabio).

Adesso il Collegio avrà tempo fino al prossimo 7 aprile per soddisfare la richiesta del Consiglio Comunale.

I lavori del Consiglio sono stati aggiornati a mercoledì 20 aprile p.v. con un occhio particolarmente attento a concludere tutti gli adempimenti della procedura entro e non oltre il 27 aprile, data di scadenza perentoria fissata dal Commissario ad Acta, dr. Giovanni Cocco.

