Canicattì. Commerciante trova buco su vetrata di negozio, tentato furto o intimidazione?  

A Canicattì un commerciante di 37 anni, ha aperto il magazzino del suo negozio di arredamento per esercizi commerciali, per poi allontanarsi. Quando due ore dopo è tornato, ha trovato un buco dal diametro di circa 40 centimetri sulla vetrata d’ingresso. E’ accaduto in una zona centrale di Canicattì. Nessuno comunque è entrato all’interno del locale.

Il commerciante ha chiamato la polizia, e successivamente ha formalizzato la denuncia a carico di ignoti al Commissariato cittadino per il reato di danneggiamento.

I poliziotti hanno avviato le indagini. Si indaga per un tentativo di furto, ma non viene esclusa l’ipotesi di un avvertimento o vendetta. Come hanno verificato gli agenti nessuna telecamera è presente nella zona.

Mi piace: Mi piace Caricamento...