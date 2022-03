Canicattì. Blitz della Polizia, combattimento tra cani e scommesse  

I poliziotti del Commissariato di Canicattì guidati dal commissario Francesco Sammartino, per l’occasione collaborati da numerosi rinforzi e persino da un elicottero, nel tardo pomeriggio di sabato hanno cinturato un’area di contrada “Garziano” mossi probabilmente da una soffiata che faceva riferimento allo spaccio di stupefacenti ed invece hanno trovato una ben organizzata struttura criminale dedita ai combattimenti illegali di cani con abbinate scommesse clandestine. Al momento dell’intervento almeno venticinque persone erano intente ad incitare gli animali, addestrati al combattimento. Tutti i presenti sono stati fermati e condotti in commissariato per poi venire rilasciati nella tarda serata.

Adesso i poliziotti stanno cercando di capire le dinamiche legate ai combattimenti illegali tra cani e relative scommesse clandestine. Gli interrogatori di stasera hanno messo a fuoco alcune circostanze ma è chiaro che è ancora troppo presto tirare bilanci complessivi. Nel corso del blitz sono stati sequestrati soldi.

