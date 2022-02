Cancelleri: “ Musumeci? Permaloso e arrogante, capace solo di fare: IL NULLA.”

Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri così denuncia l’inattività Istituzionale di Musumeci: “Minaccia azzeramenti e rivoluzioni in giunta ma poi fa l’unica cosa che riesce a fare è il Nulla! Quello che più indigna è che stia concludendo il suo mandato portando il governo solo su battaglie personali senza interessarsi ai veri problemi della nostra terra”.

“Arrabbiato e non più desiderato dai suoi alleati, isolato al punto di rimangiarsi pure l’azzeramento della giunta da lui stesso minacciato, Musumeci è un Presidente che ricorderemo solo per il suo stile arrogante e permaloso, non sicuramente per il lavoro fatto per la Sicilia e per i siciliani”, sottolinea sfiduciato il Sottosegretario.