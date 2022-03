Campofranco. Nonna Rosa: 90 anni di gioventù  

Il sindaco di Campofranco Rino Pitanza ha festeggiato i 90 anni della signora Rosa Lamattina rendendole omaggio a nome di tutta la comunità. Il sindaco racconta:

“Altra bella serata quella trascorsa in casa della signora Rosa Lamattina in occasione dei suoi primi…90 anni. Una serata fredda fuori, ma tanto calda nelle mura domestiche di una arzilla nonnina alla quale non mi sono minimamente permesso rifiutare l’invito tanta è stata la cortesia e i modi affabili e gentili dell’invito stesso. Attorniata dai figli, venuti appositamente anche da lontano, generi, nuore, nipoti e pronipoti collegati anche in video, la signora Rosa con una invidiabile lucidità e prestanza fisica, ha dispensato sorrisi in continuazione a tutti. Dopo il taglio della torta, ha voluto che mi sedessi accanto a lei ad assaggiarla e tra un boccone e l’altro e un brindisi augurale, ho ascoltato le belle ed incoraggianti parole quasi sussurrate all’orecchio, come quelle che una mamma dice ad un figlio.

E’ stata anche l’occasione per conoscere gli occhi vispi e pieni di voglia di vivere di Nicolas, un pro nipote di nonna Rosa che ha ottenuto di indossare la fascia di sindaco così da poter fare i dispetti ai suoi compagni di scuola, mi ha detto.

Grazie a lei nonna Rosa, grazie alla sua famiglia per una serata piena di affetto e forza. Auguri e… ancora tanti di questi giorni.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...