Deve scontare sei mesi ai domiciliari dopo la condanna con l’accusa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in danno della madre. Reato commesso nel 2011. In esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale che i carabinieri di Campobello di Licata, hanno arrestato un quarantottenne del luogo. Dopo la notifica provvedimento, l’uomo è stato accompagnato nella propria abitazione dove, appunto, dovrà restare per i prossimi sei mesi, per scontare la pena.

