Caltanissetta, zone economiche speciali. Licata: “Riscatto e rilancio di una terra oggi famosa solo per corruzione e sottosviluppo”

La cabina di regia, istituita dal Governo regionale per occuparsi delle Zone Economiche Speciali, è in procinto di definire i siti dove queste verranno allocate.

Nonostante le linee guida approvate dalla Giunta regionale contemplino la individuazione delle Zes anche nelle aree interne, non mi pare tuttavia che tra i siti in discussione vi sia l’area industriale nissena.

Se fosse così, ciò rappresenterebbe un grave nocumento per Caltanissetta e per tutta l’area del Centro Sicilia che si troverebbe tagliata fuori dall’unico vero percorso di sviluppo industriale che coinvolgerà la Sicilia nei prossimi decenni.

La privazione di un formidabile strumento di vantaggio fiscale per le attività produttive già presenti e per quelle che vorranno insediarsi nelle Zes, che si aggiunge alla prevista sburocratizzazione e agli investimenti in infrastrutture, costituisce una beffa per un territorio, quello nisseno, che avrebbe dovuto essere prescelto per l’istituzione della zona franca della legalità.

In un momento di scoramento generale nel quale la sentenza Montante rappresenta la certificazione di un fallimento di un’antimafia dello sviluppo a cui molti ingenuamente hanno creduto, la previsione di una Zes a Caltanissetta potrebbe rappresentare il riscatto ed il rilancio di una terra ahimè oggi famosa solo per corruzione e sottosviluppo.

Il vero discrimine per il progresso dell’area interna della Sicilia, declinato in atti amministrativi concreti, potrebbe essere rappresentato da una precisa strategia politica che, probabilmente, non possono avere uomini di mare come Musumeci, Armao, Falcone e Turano, i quali sono portati a curare prioritariamente i territori di loro provenienza.

Quella delle Zone Economiche Speciali sarebbe una ghiotta occasione per dimostrare che le mie sono solo insinuazioni, destituite di ogni fondamento.