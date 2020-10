Salvatore Vancheri, titolare di un bar di Caltanissetta, dichiara: “Chiudere alle 18 è una follia, un bar per guadagnare e mantenere i posti di lavoro deve lavorare a tempo pieno, assurdo ancora una volta emanare un DPCM uguale per tutto il territorio nazionale, i contagi in Sicilia non si possono paragonare a quelli della sola Milano in Lombardia“

