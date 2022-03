Caltanissetta. USPL e Fedele Termine aiutano con la spesa solidale chi è in difficoltà  

Di Danila Bonsangue.

L’associazione USPL di Caltanissetta prosegue con la raccolta alimentare solidale per i sospesi dal lavoro perché senza Green pass. “Dal mese di Ottobre ci sono madri e padri di famiglia che hanno preferito farsi sospendere dal lavoro piuttosto che piegarsi di fronte ad un assurdo ricatto, partite iva nella stessa identica situazione di non lavoro forzato. Attività commerciali e imprese costrette a chiudere, a causa di norme assurde, anticostituzionali.

Aiutiamo concretamente queste persone perché la “Piazza” è prima di tutto famiglia e per questo non ti lascia mai da solo.” Dichiara Giuseppe Giadone. Adesso l’iniziativa si è estesa, vengono aiutati soprattutto i sospesi ma anche le famiglie che sono in difficoltà economica e hanno iniziato a collaborare le attività commerciali. Un esempio Fedele Termine titolare del Panificio “Il Pane”. Fedele originario di Ribera ma da anni residente a Caltanissetta è conosciuto da tutti in città, a parte per le sue delizie culinarie, ma soprattutto per aver creato la panchina solidale, davanti al suo panificio, in via Fra’ Giarratana, a Caltanissetta. Ogni sera Fedele lascia buste di latte, acqua, olio e i chili di pane rimasti dalla giornata. Un gesto solidale, ma soprattutto una missione di vita per Fedele Termine che ha creato da anni, un centro di raccolta di viveri per le famiglie bisognose e i migranti del paese in quella panchina.

USPL ha quindi portato due grandi pacchi di generi alimentari che Fedele a fine serata ha messo sulla panchina a disposizione dei bisognosi.

