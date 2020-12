Caltanissetta tra le città vincitrici del concorso “Italia City Branding”. 791 mila euro per il “Primo parco Mondiale”

Tra le 60 città italiane che hanno presentato proposte progettuali nel mese di novembre in occasione del concorso “Italia City Branding”, indetto dalla Struttura di Missione InvestItalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra le 31 vincitrici compare anche la città di Caltanissetta con il finanziamento di circa 791 mila euro a sostegno delle spese di progettazione di due rilevanti interventi strategici portati avanti dalla Direzione II, diretta dall’ing. Giuseppe Tomasella, e fortemente voluti dalla Giunta Gambino per lo sviluppo del “PRIMO PARCO MONDIALE, POLICENTRICO E DIFFUSO, DELLO STILE DI VITA MEDITERRANEO” di cui il Comune di Caltanissetta è il soggetto promotore. Due operazioni proposte ad InvestItalia per supportare e favorire la crescita e lo sviluppo delle produzioni agricole, agroalimentari ed enogastronomiche del territorio, che, in particolare, attengono alla progettazione integrale della Cucina Mediterranea, con annesso orto didattico, che sarà presa a modello e realizzata in tutte le città del Parco, e quella del polo espositivo e logistico dei prodotti della dieta mediterranea della Sicilia centrale.

