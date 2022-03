Caltanissetta. Su proposta del consigliere Di Dio, la Real Maestranza nelle scuole 

Stamattina su iniziativa del consigliere comunale Fabrizio Di Dio, si è tenuto un incontro con l’assessore alla cultura Marcella Natale e con Gianni Taibi , gran cerimoniere, in rappresentanza della Real Maestranza. Obiettivo dice Di Dio è quello di riportare nelle scuole la storia , la tradizione di questo evento che rappresenta la ricorrenza della settimana santa di Caltanissetta, riconosciuta e apprezzata dappertutto. L’assessore Natale nel condividere l’idea si è immediatamente attivata al fine di rendere fattiva la proposta del consigliere Di Dio. Dopo anni di rinvii ( causa covid) è apparso doveroso avvicinare questo simbolo della tradizione nissena in alcune scuole, specialmente le elementari e medie, per trasmettere loro la storia e la tradizione legate al capitano della real maestranza che sarà accompagnato da una delegazione dell’associazione Capitani e da altre cariche.

