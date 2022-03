Caltanissetta: stato di agitazione personale Corpo di Polizia Municipale del Comune

Avendo letto nella stampa locale che la O.S. CGIL, a seguito di una assemblea tenutasi nei giorni scorsi con una parte del personale del Corpo di Polizia Municipale di Caltanissetta, aveva proclamato lo stato di agitazione della categoria nel suo insieme aprendo di fatto una vertenza contro il Comune per emolumenti maturati e non liquidati ed anche per problematiche legate alla organizzazione del Corpo e dei servizi, i sottoscritti non possono sottacere alcuni fatti e conseguenti considerazioni di natura sindacale che a seguire sono specificati.

Gran parte del personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale, a prescindere dall’adesione o meno ad una delle sigle sindacali che i sottoscritti rappresentano, ha apertamente manifestato agli scriventi la propria sorpresa ed insieme il proprio dissenso rispetto al proclamato stato di agitazione per le motivazioni uguali e contrarie, prima tra tutte l’indizione e la tenuta di una assemblea senza pubblicizzare l’evento e promuovere e consentire, quindi, la più ampia partecipazione del personale interessato. Ancora, i pagamenti maturati e non ancora corrisposti attengono alla sola mensilità di dicembre 2021 (per le indennità accessorie), al secondo semestre 2021 (per lo straordinario ed il progetto) ed alla indennità di funzione, le cui risorse sono già state individuate ed impegnate e saranno disponibili per la corresponsione non appena sarà stato completato l’iter per l’adozione del bilancio 2022.

Nessun riferimento viene, invece, fatto alla mancata attivazione da parte dell’Ente degli istituti della performance e delle progressioni orizzontali per i quali sì sarebbe stata utile l’adozione di una azione sindacale forte, unitaria e condivisa stante i continui ed ingiustificati rinvii e temporeggiamenti dell’A.C.;

Quanto ai lamentati problemi di organizzazione del Corpo e di gestione del personale di Polizia Municipale, si riconosce la necessità di volere intraprendere un serio e costruttivo contraddittorio con il Dirigente Comandante e con la stessa A.C., tuttavia, riteniamo che, essendo la sede più appropriata quella della Delegazione Trattante nella pienezza della sua composizione e, quindi, dei suoi poteri, il relativo tavolo di confronto venga insediato soltanto dopo la scadenza elettorale del rinnovo della R.S.U. dell’Ente prevista per i giorni 5, 6 e 7 aprile c.a., quanto meno per non dare adito a caratterizzazioni estremamente elettorali della azione sindacale che nella sua importanza, invece, necessita di un approccio serio e costruttivo, di approfondimento e contraddittorio tra tutti i soggetti istituzionali interessati per giungere a soluzioni positive, razionali e, soprattutto, funzionali e condivise oltre che da tutta la parte sindacale e quella datoriale, soprattutto da tutto il personale del Corpo di Polizia Municipale interessato, e per la salvaguardia della sua attività e nel rispetto delle istanze e delle aspettative della cittadinanza.



FIRMATO IN ORIGINALE: C.S.A.

Segr. Prov.le Ettore Cassarino

C.I.S.L

Coord. Prov.le AA.LL.

Gianfranco Di Maria

U.I.L.

Segretario Aggiunto UIL-FP Lino Salanitro

S.I.L.PO.L

Segr. Reg.le Massimo Mastrosimone

