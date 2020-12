Caltanissetta, Sit-in. Tutelare anziani e disabili nelle RSA e case di riposo

Le OO.SS. dei pensionati SPI-CGIL, FNP-CISL, UILPENSIONATI-UIL, insieme alle Confederazioni Sindacali Nissene CGIL, CISL, UIL, scrivono al Prefetto di Caltanissetta chiedendo un incontro per denunciare le carenze del governo regionale in materie di politiche sociali e sanitarie, con particolare attenzione rivolta alle RSA e case di riposo in Sicilia alla luce delle recenti notizie relative ai contagi Covid in diverse strutture. In attesa della convocazione del Prefetto, sit-in questa mattina a Caltanissetta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...