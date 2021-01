Caltanissetta, sindaco:” Sicilia zona rossa perché lo chiede Musumeci? Pirandello è nato a Militello in Val di Catania?”

Il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino su tutte le furie in diretta Facebook dichiara:” Caltanissetta ha 155 positivi al coronavirus, i contagi giornalieri si attestano sule 4 unità, la situazione è quindi stabile nella nostra città perché i miei concittadini si stanno comportando bene e per Natale hanno rispettato le regole e non accetto che dobbiamo pagare per gli sbagli degli altri. Non accetto che le attività produttive della mia città già in ginocchio debbano chiudere perché il presidente della Regione, Nello Musumeci invece di dichiarare zone rosse solo i comuni che hanno un elevato numero di contagi, chieda per tutta la Sicilia la Zona Rossa. In base all’Rt solo la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano rientravano nella fascia rossa, la Sicilia ha un Rt di 1,19 quindi inferiore a 1,25 e doveva restare in fascia arancione. E il governatore che fa? Chiede la zona rossa penalizzando anche chi si è comportato bene? Poi chiede uno screening immediato delle scuole elementari e medie per riaprirle la prossima settimana e nel frattempo chiede la zona rossa? Pirandello è nato ad Agrigento o a Militello in Val di Catania? Si decida il presidente. Il mio non è populismo io difendo la mia città che viene attaccata, oggi dal presidente Musumeci ma la difenderei anche se fosse il premier Conte ad attaccarla. Purtroppo la legge non mi consente di dichiarare Caltanissetta zona gialla ma non accetto questa zona rossa” dichiara il sindaco Gambino.

