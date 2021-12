Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino comunica: “Oggi si celebrano i funerali delle vittime di Ravanusa, ho accolto l’invito di Anci Sicilia ed ho disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta in segno di lutto.

La città di Caltanissetta si stringe attorno alla vicinissima Ravanusa, nella speranza che queste tragedie non succedano più, in termini di sicurezza occorre invertire la rotta e garantire la vita dei nostri cittadini. Che riposino in pace.”