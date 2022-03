Caltanissetta. Sei nuovi dipendenti del Comune hanno firmato il contratto d’assunzione 

A Caltanissetta hanno firmato il contratto di assunzione i sei neo dipendenti del Comune che hanno superato il concorso per categoria “A” a tempo indeterminato. Quattro di loro avranno la mansione di operaio e due di necroforo. Sono i primi in graduatoria del concorso che ha visto la presentazione di oltre 1500 istanze. Il sindaco Roberto Gambino dichiara: “Una mattinata molto produttiva: ci sono sei nuovi colleghi che prendono proprio oggi servizio al Comune di Caltanissetta.

Più risorse umane significa più attenzione, più cura per la nostra Caltanissetta e certamente più lavoro! L’assunzione del nuovo personale è stata possibile grazie ai diversi concorsi banditi dalla mia amministrazione. In totale sono ben 10 bandi e quello che ha portato alle assunzioni di oggi è solamente il primo! Per loro e per noi è un importante obiettivo raggiunto!

Voglio ringraziare tutto lo staff che ha permesso il raggiungimento di questo importante risultato: grazie a Irma Marchese che ha avviato le procedure, il segretario generale Raimondo Liotta, Claudio Bennardo, Giuliana Licata, Lucia La Paglia e Luciano Micciché.

A breve comunicheremo le prove degli altri bandi, per ora invece voglio augurare di cuore buon lavoro a tutti!”

