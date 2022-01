Caltanissetta. Scomparso Andrea Capobianco. Fratello chiede aiuto nelle ricerche

Antonio Capobianco di Caltanissetta lancia un appello su Facebook: “Col cuore in gola chiediamo aiuto per mio fratello Andrea Capobianco,scomparso martedì 18 gennaio 2022. Ha 34 anni, è molto alto (1.94cm), magro, capelli rasati. Indossa jeans chiari, stivaletti beige, maglioncino giallo, giubbotto blu; potrebbe avere gli occhiali da sole o da vista,e un berrettino di lana rosa e bianco. Abbiamo urgente bisogno dell’aiuto di tutti e che la notizia si diffonda anche fuori dalla Sicilia. Contattateci se qualcuno lo ha visto. Aiutateci per favore.” Andrea Capobianco ha fatto perdere le sue tracce ieri mattina.

