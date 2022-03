Caltanissetta. Rifiuti non conformi: 73 irregolarità 

Proseguono a Caltanissetta i controlli dei rifiuti non conformi: Dai 264 controlli rilevati dal 14 al 19 marzo scorso, ai 90 effettuati dalla Polizia Municipale di Caltanissetta nel corso della settimana da lunedì 21 a sabato 26 marzo.

Prosegue il piano dei controlli sui rifiuti non conformi e il dato nettamente più contenuto di irregolarità rilevate, fa ben sperare sull’impegno degli utenti che stanno iniziando a capire che per fare una corretta raccolta differenziata sono sufficienti poche e semplici azioni, quali rispettare le modalità indicate nel calendario settimanale di raccolta e prestare attenzione alla suddivisione delle frazioni. Sono 90 i controlli effettuati da lunedì 21 a sabato 26 marzo: 73 di questi erano irregolari, per non aver rispettato l’Ordinanza sindacale sull’esposizione dei rifiuti solidi urbani. I rimanenti 17 controlli effettuati hanno invece, hanno evidenziato una corretta raccolta differenziata.

Gli agenti di Polizia municipale impegnati in questa operazione ambientale del territorio, hanno effettuato i controlli nel corso delle prime ore mattutine. Si è riscontrata l’abitudine di abbandonare i sacchetti lungo le vie Pulci, Pisani e Xiboli, e nel tratto della S.P. 5, Contrada Gurra Savarino o in Contrada La Spia, dove invece proliferano i sacchi neri, proibiti per legge.

L’Amministrazione comunale con la Polizia municipale e il supporto di Dusty, ha avviato il piano dei controlli sui rifiuti non conformi, al fine di contrastare l’errata esposizione e cercare altresì di puntare a una “raccolta differenziata di qualità” per ridurre il quantitativo dei rifiuti da conferire in discarica e abbattere quindi i costi di smaltimento. Conferire nel modo corretto, rispettando gli orari e le modalità di esposizione, contribuisce a mantenere il decoro ambientale del territorio.

