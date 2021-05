Caltanissetta Protagonista: degrado fuori controllo. Cosa intende fare il sindaco per il verde pubblico e il decoro della città?

Il gruppo consiliare Caltanissetta protagonista interroga il sindaco Roberto Gambino sulla gestione del verde pubblico in città.

Questo il contenuto dell’ interrogazione:

I sottoscritti Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana, Consiglieri Comunali del Gruppo consiliare di Caltanissetta Protagonista,

● atteso che in campagna elettorale prima della sua elezione dalla sua voce e dal programma presentato si annunciava un reale cambiamento dell’attività amministrativa parlando chiaramente di decoro, verde pubblico e pulizia;

● visto che già da mesi Caltanissetta Protagonista, attraverso interrogazioni, documentazioni fotografiche, comunicati stampa, etc. denuncia uno stato assurdo di degrado del verde pubblico e dell’intero decoro cittadino;

● considerato che nessun intervento complessivo e comunque programmato risulta essere stato effettuato;

● vista la situazione di degrado ormai fuori controllo in ogni parte della città ci corre l’obbligo di indicare soltanto come esempio, e non certo in modo esaustivo, le zone in stato di completo abbandono della città che meritano non soltanto interventi di pulizia approfondita ma anche di taglio di rami e scerbatura: Viale della Regione (Stadio Palmintelli e piazza Falcone- Borsellino), Viale Sicilia, Via Costa,Via Leone XIII, Via D’Acquisto, Via Angeli, Cimitero, Via Xiboli, zona Via Rochester, quartiere Santa Barbara e tante altre ancora;

● Considerato ormai che il volgere della stagione estiva può presentare gravi problemi sotto il profilo igienico sanitario e di sicuri incendi più o meno dolosi;

interrogano il Sindaco

per sapere quali tipi di intervento ha in programmazione e quali risorse finanziarie intende destinare non soltanto in questo bilancio per il mantenimento del verde, della scerba tura e della pulizia in generale della città;

come mai non è intervenuto negli ultimi due anni sebbene, in risposta alla nostra interrogazione si sia impegnato al mantenimento del decoro urbano.