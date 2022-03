Caltanissetta. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022: incontro divulgativo  

L’Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta, in relazione alla “Misura 16.1 ed ai PIF progetti integrati di filiera” organizza per Mercoledì 16 marzo 2022 alle ore 16.000 presso l’Hotel San Michele in Caltanissetta un incontro sui bandi pubblicati dei PIF o in corso di pubblicazione per la misura 16.1.

All’incontro dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e dei rappresentanti degli ordini degli Agronimi Pietro Lo Nigro e dei Periti Agrari Ignazio Mauro verranno illustrati agli operatori le possibilità offerte dai bandi oggetto dell’incontro.

Il Dirigente dell’Ispettorato Agrario di Caltanissetta Giuseppe Calafiore fornirà una panoramica sui risultati delle principali misure del PSR in corso di attuazione e che hanno avuto maggiore riscontro nel territorio della provincia nissena.

A seguire il Dott. Claudio Monfalcone dell’Assessorato Agricoltura illustrerà il bando dei PIF con particolare riguardo al comparto della frutta secca e della zootecnia; tale bando rappresenta una grossa opportunità per il territorio in quanto prevede aiuti ad aziende produttrici, di trasformazione e di commercializzazione di fare rete e ricevere aiuti per le diverse azioni da attuare.

Allo stesso modo il Dirigente della UO S 7.06 dell’Ispettorato Agricoltura Luigi Neri, illustrerà il bando della Misura 16invita che prevede un sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI al fine di agevolare la ricerca e l’innovazione delle aziende agricole.

Chiuderanno l’incontro gli interventi di Dario Polizzi innovation broher del Progetto FISIPRO e Tirrito Salvatore Capofila del progetto PREVANIA a testimonianza di quanto già si sta facendo in provincia di Caltanissetta con la misura 16.1.

Considerata l’importanza dell’iniziativa, si invitano i produttori agricoli del settore della frutta secca e della zootecnia, le aziende che attuano la trasformazione e la commercializzazione a partecipare all’incontro.

