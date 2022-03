Caltanissetta, premiate le scuole calcio. Il delegato provinciale Giorgio Vitale: “Costante il nostro impegno” 

Prosegue alacre e continua l’attività della delegazione FIGC di Caltanissetta, guidata da Giorgio Vitale, che sabato 19 marzo ha svolto la cerimonia di consegna dei medaglioni per il riconoscimento delle scuole calcio 2020/2021.

L’attività di base è seme necessario ed insostituibile per mantenere vivo il calcio in Italia. La manifestazione si è svolta nella sede della delegazione nissena, presenti: il Coordinatore Federale SGS Regionale prof. Stefano Valenti, il Delegato Regionale Attività Scolastica prof. Giuseppe Anzaldi ed il Responsabile dell’Attività di Base Donato Parla; all’evento ha preso inoltre parte, il Dirigente Benemerito LND Michele Scarantino

Riconoscimenti, per la stagione sportiva 2020/21, alle scuole calcio Elite: Real Gela, Master Pro (San Cataldo), Sport Club Nissa 1962 e CL calcio G&G (Caltanissetta); alla scuola calcio ‘riconosciuta’ Santamaria (Niscemi) ed alla scuola calcio ‘virtuosa’ Real Sommatino.

Un movimento solido, consolidato ed in crescita, nonostante i due terribili anni pandemici. Ad oggi, stagione sportiva 2021/2022, nella provincia di Caltanissetta operano 23 centri calcistici di base. L’impegno della LND Sicilia e della delegazione di Caltanissetta è di sostenere, direttamente ed indirettamente, le società che operano nel settore giovanile.

Il delegato provinciale Giorgio Vitale ha sottolineato: “Merito all’azione dei dirigenti e dei tecnici che operano in questo settore nevralgico del nostro sport. Merito ancor più evidente per i sacrifici sostenuti in questi ultimi due anni. La Delegazione di Caltanissetta, in tutti i suoi componenti, si è spesa senza sosta per sostenere l’attività di base e dimostrare fattivamente la presenza della FIGC. Oggi è stata una giornata di festa ma, gli obiettivi raggiunti non devono farci adagiare sugli allori: il nostro impegno deve essere costante”.

