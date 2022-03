Caltanissetta. PNRR: Recupero vecchia rimessa locomotive, eventi culturali e museo 

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino, comunica: “Eccolo, lo storico deposito delle locomotive!

Da queste foto potete guardare la vecchia rimessa di Caltanissetta, dove un tempo veniva effettuata la manutenzione, è vero: è dismessa, ma non può essere abbandonata.

Grazie ai fondi del PNRR e all’intervento della mia amministrazione, ma anche alla collaborazione del Sottosegretario Cancelleri, proprio in questi giorni sono iniziati i lavori di recupero della storica rimessa.

È un’azione importante per la nostra Caltanissetta, per un ammontare di 3 milioni di euro e significa valorizzare ciò che la città ci dona per renderla di nuovo viva e al servizio dei nisseni.

Questo edificio storico che conosciamo bene, infatti, non sarà solo ristrutturato e restaurato, ma sarà utilizzato in una nuova veste. Un pezzo della storia della nostra città che può tornare così al centro della scena.

La utilizzeremo per la conservazione di alcuni pezzi storici e per diversi eventi culturali, grazie alla gestione e all’aiuto della Fondazione FS Italia.

Come sempre, mettiamoci all’opera.”

