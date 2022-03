Caltanissetta piange Dinamia Andrea Longo, il suo ricordo è nel cuore di tutti.  

Di Danila Bonsangue.

Caltanissetta piange la morte di una ragazza splendida, solare, altruista, appassionata, Dinamia Andrea Longo. Aveva solo 26 anni ed è morta ieri 10 marzo all’Ismett di Palermo dove era ricoverata a causa di una brutta malattia che Andrea con la sua tenacia ha combattuto fino alla fine. Conosciuta da tutti a Caltanissetta, e non solo, era impegnata nel volontariato, ha fatto parte della Croce Rossa Italiana, era campionessa di scherma, aveva anche tanti altri hobby: tiro a segno, equitazione, karate, nuoto. Suonava 4 strumenti: violino, pianoforte, chitarra e tromba. Era una grande fotografa, lavorava insieme al fidanzato Umberto Spinelli. Scatti stupendi e la sua allegria e le sue risate allietavano tutti gli eventi ai quali partecipava con Umberto, matrimoni, battesimi, Backstage. La sua morte prematura adesso lascia un silenzio assordante a chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Non ci sono parole per un dolore così grande, per una perdita così precoce da sembrare rubata. Arrivederci splendida ragazza, oggi in cielo abbiamo un angelo in più Andrea Longo!

I funerali si svolgeranno domani sabato 12 marzo alle 15.30 in Cattedrale. Ci stringiamo al dolore della famiglia e a quello del nostro grande amico Umberto Spinelli.



