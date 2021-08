Caltanissetta, ordinanza.Testo integrale. Vietati fuochi pirotecnici, Lanterne Cinesi e falò sul suolo.

Ordinanza del sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino e del vice sindaco Grazia Giammusso, testo integrale:

Considerato che nel corrente mese di agosto è in corso un’emergenza climatica dovuta alle elevate temperature, come registrato nei giorni scorsi, e di cui si prevede il mantenimento a valori molto elevati, anche oltre le medie stagionali, durante i prossimi giorni, per effetto della perturbazione africana “Lucifero”;

Vista la nota del Dipartimento Regionale Protezione Civile prot. n. 43612 del 6/8/2021, contenente l’Avviso straordinario n. 2 del 6 agosto 2021 relativo al rischio incendi ed ondate di calore;

Vista la nota del Prefetto di Caltanissetta prot. n. 0048726 del 07/08/2021, che pone particolare attenzione alle misure di prevenzione per il rischio incendi;

Vista la propria Ordinanza n. 36 del 13/5/2021 relativa agli Interventi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi e disciplina della combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010;

Vista la nota di Legambiente Caltanissetta registrata in protocollo al n. 100146/2021 del 09/08/2021, con la quale è stato evidenziato che l’esecuzione di fuochi pirotecnici può comportare un elevato rischio di incendi;

Considerato anche che per effetto delle temperature elevate dei giorni scorsi è plausibile che la vegetazione sia più secca e quindi maggiormente soggetta ad incendiarsi;

Considerato che l’esecuzione di fuochi pirotecnici, come pure il lancio di piccoli fuochi tramite pallone aerostatico (le cosiddette Lanterne Cinesi), possono costituire causa di innesco di incendi,

qualora precipitino sul suolo in maniera incontrollata ancora accesi, specialmente se ciò accade in zone extraurbane dense di vegetazione, e che comunque il precipitare al suolo di fuochi è comunque fonte di rischio anche in zone urbanizzate;

Considerato che anche l’accensione di fuochi sul suolo, specialmente in occasione delle celebrazioni del prossimo ferragosto è fonte di pericolo, anche in considerazione delle valutazioni riportate sopra;

Ritenuto necessario intervenire con un proprio provvedimento volto alla prevenzione del rischio incendi, in considerazione della condizione climatica attuale e prossima;

Visto l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che prevede quanto segue: Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

Ritenuto necessario intervenire, quale Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 (“Codice della Protezione Civile”), con un provvedimento volto alla tutela della pubblica incolumità, atteso che per quanto espresso, il lancio di fuochi pirotecnici e delle cosiddette Lanterne Cinesi esalta il rischio di incendio durante la stagione estiva, come pure l’accensione di fuochi sul suolo (i cosiddetti falò), prefigurando quindi la possibilità del verificarsi di un evento emergenziale di protezione civile di cui all’art. 7 del detto D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018;

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Tenuto conto che il Sindaco è temporaneamente assente e quindi le funzioni sono svolte dal

Vicesindaco

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Nell’intero territorio comunale di Caltanissetta, fino al 31/8/2021 è vietato il lancio di fuochi pirotecnici di qualsiasi tipologia, ivi compreso il lancio delle cosiddette Lanterne Cinesi e l’accensione di falò sul suolo.

E’ fatta salva l’Ordinanza Sindacale n. 36 del 13/5/2021 relativa agli Interventi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi e disciplina della combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture.

La Direzione II (LL.PP, Manutenzione, SUAPE) trasmette il presente provvedimento a:

• Prefettura di Caltanissetta;

• Questura di Caltanissetta;

• Comando Provinciale Carabinieri;

• Comando Provinciale Guardia di Finanza;

• Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

• A.S.P. Caltanissetta;

• Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;

• Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;

• Genio Civile di Caltanissetta;

• A.N.A.S. – Direzione Regionale per la Sicilia;

• Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali;

• Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta);

• Dipartimento Regionale Protezione Civile;

• Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

• Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta;

• Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;

• Ente gestore della riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale (Italia Nostra);

• Ente gestore della riserva naturale Lago Sfondato (Legambiente);

• Confcommercio di Caltanissetta, affinché sia inoltrato alle organizzazioni di categoria dei

ristoratori e gestori di strutture ricettive ed agriturismi;

• Tutte le Direzioni comunali, affinché sia inoltrato a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi interni e sia esposto in evidenza nelle aree aperte al pubblico.

Le Forze dell’Ordine, nell’ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio, vigileranno sull’osservanza della presente ordinanza.

L’Ufficio di Gabinetto del Sindaco promuove la divulgazione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente dandone evidenza tra le news e, tramite l’Addetto Stampa, agli organi locali di informazione locale (TV, stampa, siti internet dedicati all’informazione).

L’inosservanza alla presente ordinanza ed al predetto regolamento sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza sarà in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dalla data di emissione per tutto il periodo estivo, fino al 22 settembre del corrente anno.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Si dà atto che in merito al presente atto non vi è conflitto d’interesse ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile.

Ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019, il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, funzionario della Direzione II – “LL.PP., Manutenzione, SUAPE”.

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line nel sito Istituzionale del Comune di Caltanissetta, e sarà altresì pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2016, nel sito istituzionale di questo Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Provvedimenti degli organi di indirizzo politico ” – categoria “Ordinanze sindacali”

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario Regionale, rispettivamente entro 60 e 120 giorni a partire dal giorno successivo dall’avvenuta notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL VICESINDACO Dr. Grazia Giammusso