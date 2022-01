Caltanissetta. Open day vaccini anti covid pediatrici. “Alle 9.45 dicono che i vaccini sono finiti” genitori indignati

Di Danila Bonsangue.

Cittadini indignati segnalano il flop dell’Open day dei vaccini pediatrici anti Covid all’ hub vaccinale pediatrico di via Malta a Caltanissetta. Ingresso previsto alle ore 9, persone in fila e alle ore 9.45 stoppano dicendo che i vaccini sono finiti. Tanti bambini presenti provenienti da diversi paesi della provincia si ritrovano a tornare a casa senza vaccino. L’open day era previsto dalle 9 alle 11. Sono scattate le proteste dei genitori, sono stati iscritti altri 65 bambini ma di fatto non tutti sono riusciti oggi a fare il vaccino. Molti sono andati via.

“La verità è che il personale è poco e i medici pensavano di staccare alle 11 invece trovando una fila notevole hanno detto che non c’erano più vaccini. Non si può fare un open day di due ore considerando che Caltanissetta serve quasi tutti i paesi della provincia. Bambini svegliati presto di domenica in fila al freddo, per poi andare via. Dovevano lavorare tutto il giorno” Dichiarano alcuni utenti. Già ieri sabato 15 gennaio ( i vaccini erano previsti dalle ore 11 alle ore 15) una mamma aveva segnalato: “Una vergogna. La Regione Siciliana avvisa che oggi e domani ci sarebbe stato l’open day per i minori. A Caltanissetta hub vaccinale di Via Malta chiuso. Mamme e bambini al freddo in attesa. Chiamata la Polizia Municipale la quale contatta il responsabile che dichiara che a Caltanissetta l’open day sarà domani dalle 9 alle 11. “

Un papà che è riuscito a fare vaccinare la figlia inoltre dichiara: “Vaccino fatto, ma i nostri figli non meritano neanche l’attestato di coraggio così come fanno in tutti gli hub vaccinali pediatrici. A Caltanissetta siamo numeri senza distinzione di età!” Infatti nelle altre città è stato consegnato ai bimbi un dolce e simpatico attestato per il coraggio avuto che resterà loro per ricordo. Piccoli gesti che allietano comunque la giornata a bambini e genitori che hanno deciso di fidarsi della scienza!