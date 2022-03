Caltanissetta. Morto il pensionato investito in via Paladini. Oggi i funerali di Luca Cimino 

Oggi, alle 15.30, saranno celebrati i funerali nella chiesa di Santa Flavia a Caltanissetta di Luca Cimino, il pensionato 80enne che lo scorso 1 febbraio intorno alle 10.30 è stato investito in via Filippo Paladini da un’auto che percorreva la strada in direzione del centro. L’uomo, un ferroviere in pensione, stava rientrando a casa dopo aver fatto la spesa ed è stato investito da un mini van di una squadra di manutentori.

Sono stati i passanti, dopo aver assistito all’incidente, a chiamare i soccorsi che, con l’ambulanza lo hanno immediatamente portato in ospedale in codice rosso.

La dinamica è stata accertata dalla squadra infortunistica della Polizia Municipale, intervenuta subito dopo l’incidente per effettuare i dovuti rilevamenti del caso.

Luca Cimino, che per il violento impatto aveva riportato diverse fratture oltre a ulteriori complicazioni, era in coma farmacologico e lo scorso 2 febbraio era stato trasferito d’urgenza al trauma center di Villa Sofia di Palermo. Lì, in gravissime condizioni, è rimasto a combattere per la sopravvivenza per 35 giorni.

La moglie Carmela e i figli Massimo, Fabrizio e Annalisa hanno sperato fino all’ultimo che potesse riprendersi ma, purtroppo, l’8 marzo è stato dichiarato il decesso.

