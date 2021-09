Caltanissetta. Morta Rita Giliberto, moglie avvocato Impaglione. Cordoglio Snalv Confsal

Il Sindacato Snalv Confsal esprime il più Sincero cordoglio per la morte della moglie dell’ avvocato Giuseppe Impaglione di Caltanissetta e a tutta la sua famiglia. Rita Giliberto 59 anni è arrivata ieri all’ospedale Sant’Elia con febbre alta e altri malesseri. Poi dopo qualche ora è deceduta. Sembra a causa di un arresto cardiocircolatorio. “Vi siamo vicini in questo momento di grande dolore.” Dichiara il Segretario Territoriale, Bonaffini Manuel. Rita Giliberto era molto conosciuta in città, era infatti la storica organizzatrice del concorso di danza Sicilia-in Premio Michele Abbate.

