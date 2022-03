Caltanissetta. Missione Città Pulita al Parco della Legalità 

Il Parco della Legalità di nuovo al centro di un’iniziativa di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente. L’evento, patrocinato dal Comune di Caltanissetta e finanziato dalla Ecoplast srl, azienda siciliana che realizza prodotti in plastica riciclata e 100% riciclabili, prevede una raccolta eccezionale per ripulire la zona dai rifiuti abbandonati che la deturpano e la inquinano. Fondamentale sarà la partecipazione del Rotaract di Caltanissetta, che si impegnerà a ridare splendore e decoro al parco in cui, proprio la scorsa settimana, la Ecoplast – in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Reparto Kimball del gruppo scout Caltanissetta 1 – aveva donato degli alberi.

L’appuntamento è per domenica 13 marzo, alle 10:00, nel Parco della Legalità di Caltanissetta, nel quartiere San Luca.

