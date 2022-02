Caltanissetta, Lega giovani. Coordinatore provinciale Michele Saetta di San Cataldo. Dario Di Fazio responsabile organizzativo

Michele Saetta è il nuovo coordinatore della Lega Giovani in provincia di Caltanissetta: lo annuncia il coordinatore per la Sicilia occidentale del movimento giovanile della Lega Giuseppe Miccichè.

Saetta, giovane sancataldese, è già pieno di esperienza ed impegnato da sempre nel sindacalismo e nell’associazionismo universitario, dove ha rappresentato gli studenti negli organi di facoltà all’Università degli Studi di Catania.

“Michele – commenta il coordinatore dei giovani per la Sicilia occidentale Miccichè – in questi anni ha lavorato intensamente per la Lega Giovani, presente in battaglie universitarie ed amministrative, ed è importante affidargli il coordinamento dei giovani leghisti della provincia di Caltanissetta per la crescita del movimento giovanile, certi di consolidare ulteriormente una realtà già forte e con tante potenzialità.”

“Ringrazio Giuseppe Miccichè per la fiducia, e sono entusiasta per la ripartenza della Lega Giovani in provincia di Caltanissetta” – dice Saetta – l’impegno e la dedizione di tanti giovani faranno cambiare in meglio la nostra provincia e faranno invertire il tasso forzato di emigrazione giovanile che caratterizza questo territorio forse più di altri.”

Altra designazione è quella di Dario Di Fazio, nuovo responsabile organizzativo provinciale, già coordinatore giovanile della città di Caltanissetta, la cui esperienza sarà da supporto al nuovo coordinatore nell’organizzazione del lavoro, di nuove iniziative ed eventi.

Così dichiara Di Fazio: “Sono contento di questo nuovo ruolo, saremo capaci di coinvolgere molti giovani e soprattutto in grado di creare molte iniziative a favore della nostra città, grazie alla freschezza portata dai nuovi volti presenti nella squadra”.

Alle novità inerenti interviene Oscar Aiello, Capogruppo al Comune di Caltanissetta nonché coordinatore provinciale della Lega: “L’adesione di nuovi Consiglieri e la nuova struttura dirigenziale testimoniano che il partito gode di ottima salute. A Michele e Dario i migliori auguri di buon lavoro, e grazie a Giuseppe Miccichè per il supporto e la presenza. Nei prossimi giorni con Lega e Lega Giovani ufficializzeremo nuovi ingressi e nuove nomine a Caltanissetta e provincia.”

Infine la chiosa finale dell’Onorevole Alessandro Pagano, Vice Capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e mentore di questa nuova nidiata di ragazzi che porteranno avanti un progetto tanto innovativo quanto ambizioso: “ai nostri ragazzi noi non diamo medaglie di cartone; ma li educhiamo alla fatica, al sacrificio, al senso del dovere e della responsabilità, perché saranno loro un giorno ad avere le redini di questa società, e saranno più gli oneri che gli onori da sopportare. Ecco perché per noi della Lega la formazione è indispensabile. Soltanto negli ultimi tre giorni abbiamo organizzato tre eventi culturali dedicati al mondo giovanile, dalla cancel culture all’identità siciliana: per spiegare ai nostri ragazzi che una luminosa carriera politica è costellata da doveri e da diritti, da fatiche e da gioie, da responsabilità e da decisioni da prendere. A Michele Saetta, Dario Di Fazio ed a tutti i ragazzi i nostri auguri più sentiti.”