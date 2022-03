Caltanissetta, l’Ambasciatore della Repubblica del Messico in Italia in visita alla Prefettura

Nella mattinata di oggi, il Prefetto Chiara Armenia,unitamente al Questore Emanuele Ricifari, ha ricevuto presso il Palazzo del Governo l’Ambasciatore della Repubblica del Messico in Italia Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda e il Console Felipe Carrera Aguayo.

Nella circostanza, denotata da un clima di assoluta cordialità, sono state approfondite diverse tematiche di interesse comune.

Al termine dell’incontro in Prefettura, i diplomaticimessicani si sono recati in visita presso il locale Centro di accoglienza e per richiedenti asilo di contrada Pian del lago, dove nelle scorse settimane è stato ospitato un cittadino di nazionalità messicana.

