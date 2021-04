Caltanissetta: la consigliera Oriana Mannella referente istituzionale dell’assessore regionale Lagalla

IDEA SICILIA compie un’ altro importante passo in avanti e mette radici nel Consiglio Comunale di Caltanissetta con ORIANA MANNELLA che sarà la referente istituzionale dell’Assessore regionale ROBERTO LAGALLA .

Il movimento politico fondato dall’ex rettore universitario di Palermo e coordinato in provincia di Caltanissetta da ANGELO BELLINA, con la collaborazione di SALVATORE GIGLIA, da il benvenuto alla Consigliera Comunale ORIANA MANNELLA al suo secondo mandato istituzionale.

ORIANA MANNELLA, imprenditrice, impegnata nel sociale e nello sport, alle ultime elezioni regionali ha sostenuto il candidato di IDEA SICILIA, riportando a Caltanissetta un ottimo risultato elettorale e avrà il compito di fare crescere in città assieme al coordinatore cittadino dott. SALVATORE GIGLIA il movimento politico coinvolgendo e aggregando forze sane capaci di organizzarsi in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che vedranno IDEA SICILIA presente con i propri candidati per rafforzare l’area moderata di centro, restando lontano dai populismi di destra e di sinistra.

“Ho preso questa decisione – dice ORIANA MANNELLA – per continuare un percorso politico iniziato alcuni anni fa, per l’ amicizia e la stima che nutro nei confronti di Angelo Bellina, per il suo modo di operare e fare politica con assiduo e continuo contatto con il territorio al servizio dei bisogni della gente, che io già ho avuto modo di conoscere, e ovviamente per l’ ottimo lavoro che sta svolgendo l’ Assessore Roberto Lagalla in tutto il territorio Siciliano, un politico e uomo di spessore che gode di stima e credibilità non solo in ambito regionale ma anche a livello nazionale .”

“Ci tengo a ringraziare – ha concluso la Consigliera Comunale di Caltanissetta – Salvatore Licata e i componenti del movimento politico Orgoglio Nisseno per l’accoglienza e la vicinanza mostratemi nel corso dell’ultima campagna elettorale e nella prima parte del mio mandato a Palazzo del Carmine. In politica ci sono dei momenti in cui le idee “alte” della politica non coincidono più anche se l’attenzione alle problematiche “basse” del territorio rimarranno immutate. Le nostre strade si dividono ma la stima e l’amicizia rimarranno immutate.” “Ho conosciuto ORIANA MANNELLA – dice Bellina – alcuni anni fa. È stata una mia stretta collaboratrice politica quando ero segretario provinciale dell’UDC e lei ricopriva la carica di Presidente Provinciale, e siamo riusciti assieme ad altri amici dei vari comuni a farlo diventare primo partito in provincia di Caltanissetta.”

“ORIANA MANNELLA – ha concluso il coordinatore provinciale di IDEA SICILIA – è una persona perbene, molto preparata, di provata esperienza politica e molto stimata in città e in provincia, sicuramente una valida risorsa per il nostro movimento politico che continua a crescere sempre di più grazie a nuove adesioni.”

IDEA SICILIA in provincia di Caltanissetta ad oggi è rappresentata da una ventina di consiglieri comunali, cinque assessori, tantissimi ex amministratori e da molti professionisti, tra cui molti giovani validissimi.

A breve alla presenza del leader regionale ROBERTO LAGALLA si svolgerà una convention all’interno della quale sarà nominato il direttivo con il Presidente e i vice coordinatori dell’area nord e sud della provincia di Caltanissetta.

“Sono molto soddisfatto – ha tenuto a ribadire l’Assessore LAGALLA – per la esponenziale crescita in qualità e quantità del nostro movimento in tutta la provincia di Caltanissetta. Voglio congratularmi con il mio amico coordinatore provinciale Angelo Bellina per l’ ottimo lavoro finora svolto in provincia.”“A breve – ha concluso l’Assessore regionale – sarò a San Cataldo per presiedere l’ assemblea provinciale e programmare i prossimi appuntamenti elettorali, dove IDEA SICILIA sarà presente con i suoi candidati.”

IL CORDINATORE PROVINCIALE DI IDEA SICILIA

Angelo Bellina