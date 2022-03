Caltanissetta. Inaugurazione alla Biblioteca Scarabelli della “Stanza di Letizia” 

Ester Vitale, portavoce di Onde donneinmovimento, comunica: In occasione del consueto appuntamento “8 marzo e dintorni” l’Associazione Onde donneinmovimento di concerto con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta è lieta di invitare la cittadinanza all’inaugurazione dell’archivio Letizia Colajanni, donato a suo tempo dalla famiglia al Comune di Caltanissetta e finalmente fruibile nei locali della biblioteca Scarabelli. L’ associazione , che ha già presentato all’amministrazione comunale uno specifico progetto, in cui si suggerisce anche l’acquisto di un nutrito elenco di testi di saggistica e narrativa di genere, continuerà a impegnarsi affinchè “LA STANZA DI LETIZIA” divenga uno spazio vivo di fruizione per leggere, conoscere riflettere e condividere.

L’inaugurazione avverrà giovedì 24 marzo alle 16,30.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...