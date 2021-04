Caltanissetta. Il sindaco incontra gli studenti delle scuole superiori:” Porterò le loro istanze al Ministero”

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha incontrato questa mattina in piazza Garibaldi i rappresentanti degli studenti degli Istituti superiori. Gli studenti non si sentono sicuri a rientrare in classe e evidenziano anche il fatto che sono tanti i pendolari che vivono in città dichiarare zone rosse. Il sindaco Gambino si farà loro portavoce con la Regione e soprattutto con il Ministero alla pubblica istruzione e organizzerà degli incontri online per consentire agli studenti di parlare direttamente con le Istituzioni competenti. Gli studenti che oggi 23 aprile hanno deciso di non andare a scuola con uno sciopero silenzioso dichiarano: “La città di Caltanissetta è stata zona rossa per oltre 35 giorni. I casi in Sicilia ieri hanno superato i 1200. Le scuole non garantiscono la sicurezza e nelle classi non c’è il distanziamento adeguato per proteggersi dal virus. I trasporti non sono sufficienti per tutti gli studenti e soprattutto per una didattica al 70%. Vogliamo il diritto allo studio ma con sicurezza, una sicurezza che negli istituti della città è assente. Oltre 4000 studenti hanno risposto negativamente alla richiesta di rientro in presenza e i dati sono riportati nel sondaggio preparato dalla Rete degli Studenti Medi di Caltanissetta. La situazione non è sostenibile, a causa dei problemi strutturali e della scarsa organizzazione nei confronti delle necessità dei pendolari. Auspichiamo che le istituzioni mettano a disposizione dei sindaci la possibilità di valutare e decidere come meglio comportarsi sulla base dei mezzi e degli strumenti che il territorio ha a disposizione”.

