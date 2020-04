Caltanissetta, il Rotary dona 100 mascherine ai poliziotti della Questura

Il questore ha ringraziato l’associazione per il generoso gesto di solidarietà e attenzione verso i lavoratori della Polizia di Stato.

Con una nota di accompagnamento, a firma di Valerio Cimino, Governatore del Distretto 2110 del Rotary di Caltanissetta, stamattina sono state donate ai poliziotti della Questura di Caltanissetta 100 mascherine. “Ho il piacere di donarLe, a nome del Distretto 2110 – Sicilia e Malta del Rotary International che rappresento, delle mascherine ffp2 quale segno di ringraziamento e di solidarietà da parte dei Rotariani per il prezioso servizio che state svolgendo a favore della comunità durante questa emergenza Covid-19”. Il questore Giovanni Signer ha ringraziato il Rotary per il generoso gesto di solidarietà e attenzione verso i lavoratori della Polizia di Stato. Nei prossimi giorni i predetti presidi saranno distribuiti e utilizzati dai poliziotti nisseni impegnati nei servizi di vigilanza per la prevenzione e il contenimento del Covid-19.