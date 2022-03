Caltanissetta. Graf raccoglie adesioni per disponibilità ad accogliere Ucraini in fuga dalla guerra. 

Claudia Novembre fa parte di un’associazione umanitaria Graf (Gruppo accoglienza famiglie). Questa associazione nasce a Caltanissetta, centro della Sicilia: “ Vogliamo far sapere che qui, nella nostra città abbiamo numerose famiglie pronte ad accogliere, e cerchiamo Ucraini che abbiano voglia di venire nella nostra città e provincia. La nostra associazione è accreditata ed approvata dalle istituzioni locali. Fateci sapere se qualcuno è disposto a venire qui contattando il nostro referente Giovanni Guarino al numero +39 335452195 tramite whatsapp che al momento si trova in Polonia Przemysl.” Dichiara Claudia.

Chiunque fosse intenzionato può contattare anche il referente Alessio Matraxia al numero +39 373 717 5526.

Verrete inseriti in un gruppo chat dedicato. Una volta espressa la propria volontà verrà inviato un modulo da compilare per formalizzare la volontà dell’accoglienza. Lo stesso modulo dovrà essere consegnato e firmato presso la sede di Caltanissetta dell’Ascom Sicilia, unitamente ad una fotocopia della carta d’identità del dichiarante. Ovviamente solo per chi risiede a Caltanissetta. Per chi vive in città diverse potrà scaricare il modulo dal gruppo in cui verrà inserito, compilarlo, firmarlo, scannerizzarlo e poi può essere inviato alla seguente email: graf.caltanissetta@gmail.com

Mi piace: Mi piace Caricamento...