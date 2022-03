Caltanissetta. GR.A.F. : in arrivo un’altra famiglia Ucraina. Il giornalista Alberto Sardo intervista Giovanni Guarino che si trova nel campo profughi 

In arrivo a Caltanissetta un’altra famiglia Ucraina composta da 5 persone, grazie al Gruppo accoglienza famiglie GR.A.F. che si è spontaneamente costituito nel capoluogo. I profughi ucraini saranno ospitati da uno dei nuclei che hanno dato la propria disponibilità. Al confine polacco con l’Ucraina si trova Giovanni Guarino, uno dei coordinatori del Graf, che sta operando insieme alla protezione civile italiana per l’accoglienza e l’anagrafe nel campo profughi, uno dei più grandi allestiti in queste settimane con circa diecimila letti. A Caltanissetta tra i coordinatori del gruppo ci sono Fabio Lega e Giovanni Ruvolo.

Giovanni Guarino da Przemsyl, località in cui si trova il campo profughi più vicino al confine polacco di Medyka con l’Ucraina, al giornalista Alberto Sardo, racconta una situazione drammatica sulle condizioni dei profughi, esausti fisicamente e prostrati psicologicamente. Guarino dichiara: “In questo centro che serve per accogliere le famiglie per poi dirottarle con i mezzi di trasporto nelle varie destinazioni, ci sono volontari della protezione civile che stanno svolgendo un lavoro eccellente, la situazione è di emergenza, qua ci sono circa 10 mila letti, la notte il centro si riempie perché i flussi sono maggiormente di notte, ci sono tanti problemi spesso ingigantiti dalla mancanza di alcuni traduttori, un grande aiuto mi viene dato dai traduttori di Graf, volontari che parlano ucraino e russo. Problemi che riguardano anche chi non vuole andare in Italia, oggi stiamo cercando di aiutare una persona che vuole stare in Polonia e non sicuramente in questo campo profughi, non adatto ad una condizione di vita accettabile per più di due giorni. C’è una doccia, un bagno e si creano file di 50/60 persone che attendono. Una rete di accoglienza strutturata dovrebbe essere organizzata dal governo perché in questo momento qua l’accoglienza avviene attraverso associazioni di volontari. Servono centri di smistamento in Italia quando arrivano queste persone. Per noi è diventato difficile perché sono flussi continui che devono andare in Italia con diverse destinazioni e diverse soste, ovviamente questo ingigantisce enormemente i costi di trasporto. Infatti molte associazioni li stanno dirottando verso le stazioni, perché gli ucraini in Italia non pagano il biglietto del treno. Viene da piangere, arrivano persone smarrite che non sanno dove andare, persone sfinite per aver camminato tantissimo, persone disperate che non hanno più una casa perché è stata bombardata. Tanti casi umani che hanno bisogno di essere maggiormente supportati. Come detto molti vorrebbero rimanere in Polonia nella speranza di poter rientrare presto in patria ma il flusso è continuo e non consente a tutti di restare. Le altre destinazioni sono disseminate in tutta Europa. Ma la logistica è molto complessa.”

