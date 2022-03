Caltanissetta. Gara di solidarietà per l’Ucraina, volontari associazione nazionale polizia di Stato consegnano aiuti  

Caltanissetta, una grande gara di solidarietà che ha visto coinvolti tanti attori sociali nisseni: scuole, associazioni, privati, tutti pronti a donare beni di prima necessità in favore del popolo ucraino.

Sabato sera i volontari del gruppo di protezione civile dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, dopo un lungo viaggio, hanno consegnato al centro di raccolta di Matera tutti i beni raccolti a Caltanissetta nel corso della gara di solidarietà innescata dalla generosità dei nisseni.

In questo momento il materiale raccolto è in viaggio per la Polonia e da lì proseguirà fino a Leopoli.

