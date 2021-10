Caltanissetta. Forza Italia Giovani. Andrea Gennuso coordinatore provinciale

Andrea Gennuso nominato coordinatore di Forza Italia Giovani per la provincia di Caltanissetta. Gennuso dichiara:

“È per me motivo di grande orgoglio essere nominato Coordinatore Provinciale di FIG della Provincia di Caltanissetta posso ritenermi più che soddisfatto del lavoro che fino ad oggi ho svolto insieme alla mia coalizione politica e oggi accetto questa carica perché voglio mettere a disposizione di tutte le intelligenze giovanili del coordinamento la mia passione politica, la mia voglia di fare e l’ambizione mia e di tutta FIG di far crescere sempre di più il nostro partito nazionale, mossi dai valori che da sempre ci legano al partito del nostro Presidente Silvio Berlusconi. Ringrazio l’onorevole Michele Mancuso,Deputato Regionale di Forza Italia, sempre disponibile e pronto a spendersi per il partito, Andrea Mineo , Coordinatore Regionale di Forza Italia Giovani per la Sicilia e Marco Bestetti Coordinatore Nazionale di Forza Italia Giovani. In questi anni ho sempre fatto tesoro delle loro esperienze e dei preziosi consigli di tutti loro. Lavoreremo per far crescere una realtà politica fra i giovani, di confronto e di interesse comunitario perché è ciò che ad oggi non è presente. Cercheremo di costruire un gruppo forte coeso e sopratutto libero, con voglia di fare”