Caltanissetta, Federfiori Confcommercio: raccolta fondi da destinare ai bambini bisognosi

Federfiori Confcommercio della provincia di Caltanissetta, ha organizzato una raccolta fondi da destinare ai bambini bisognosi. Le somme raccolte presso le attività aderenti all’iniziativa saranno devoluti alle associazioni: La Casa del Sorriso Onlus di Caltanissetta e Un Gesto per un Sorriso Onlus di San Cataldo.

La raccolta avverrà presso le seguenti attività:

A Caltanissetta

Fiorilandia di Talluto Vanessa Via Val d’Aosta 24, Fiorilandia 2 di Ventura Arcangelo Via Medaglie d’Oro 24/26, Flowers di Balilla Patrizia Via M. Amari 4

Oasi Verde e …. di A. Geraldi Via Calabria 11, La Bottega dei Fiori Di Palermo Romina Via Angeli 62, Piante e Fiori di Miccichè Liborio Viale Stefano Candura 18/b, Ikebana di Ventura Arcangelo Via Angeli 104, Elite del Fiore Via Filippo Turati 266, Piante e Fiori di Sorbetto Fabio Piazza Trento 29

A San Cataldo

Il Mio Fioraio di Calì Antonella Corso Sicilia 36, Arte Verde di di Sara Corso V. Emanuele 141, Giardino dei Fiori Via Portella Bifuto 9.