Caltanissetta, epidemia coronavirus. Tilde Falcone: “Misure di prevenzione per la salute pubblica dei cittadini nisseni”

Il consigliere comunale Tilde Falcone di Diventerà Bellissima ha presentato una mozione consiliare, affinché il Sindaco e la giunta, prendano provvedimenti di prevenzione sull’emergenza coronavirus.

“La situazione provocata dal Corona virus in Italia, i numerosi contagi in Lombardia e in Veneto, tali da porre in quarantena interi comuni e almeno 50000 cittadini lombardi ,pone una questione non più rinviabile che è quella del buon senso e della responsabilità. Da più parti si legge di Sindaci di comuni siciliani che invitano i loro concittadini provenienti dalle zone a rischio, di porsi in quarantena volontaria per garantire la loro incolumità e quella di tutti gli altri. Non ultima l’invito posto dal Sindaco di S’Agata di Militello, ad un suo concittadino proveniente da Lodi. Infatti, se tali accorgimenti si fossero presi nei tempi opportuni, forse oggi nella nostra nazione non ci sarebbero 150 casi di coronavirus. A tal proposito, mi chiedo se anche nella nostra città, non sarebbe opportuno, che il nostro Sindaco, sempre attento alle problematiche inerenti la salvaguardia della salute dei nisseni, rivolgesse l’invito alla quarantena volontaria, a tutti coloro che stanno tornando in questi giorni nella nostra città, dalle zone poste in isolamento e delimitate dal decreto emanato dal consiglio dei Ministri. Non è un sacrificio inutile, rimanere in autoisolamento per 15 giorni, quando questo accorgimento può portare ad evitare un probabile rischio di contagio del virus a decine di persone. Di fatto, tale invito non dovrebbe essere visto come un provvedimento restrittivo della libertà del cittadino,bensì un invito alla cautela e alla salvaguardia della salute pubblica. A tal proposito, si informa che la scrivente ha presentato stamattina una mozione consiliare, affinché il Sindaco e la giunta, si prendano provvedimenti di prevenzione sull’emergenza corona irus”.

Matilde Falcone consigliere comunale Diventerà bellissima Caltanissetta