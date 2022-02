Caltanissetta. Ecco in quale stato versa Sabucina. Inascoltate le denunce di SOS Sicilia Centrale

A Caltanissetta il sito archeologico di Sabucina, versa in uno stato di assoluto degrado e abbandono, cancelli spalancati e incustoditi, vandali in azione. Cosa fanno l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, i responsabili del Parco Archeologico di Gela e della Soprintendenza di Caltanissetta, cui spetta la tutela dei siti archeologici? Le Associazioni, che fanno parte del Gruppo SOS Sicilia Centrale, hanno già presentato un esposto in Procura ma nulla cambia. Prima di fare un excursus dei vari comunicati- denunce che si sono susseguiti negli anni vi mostriamo foto recenti:



Sabucina “vandalizzata”, le associazioni di volontariato: “Cerere, tradita ed abbandonata. Esposto in procura”

Ven, 29/05/2020

Dopo avere atteso invano, in questi mesi, una risposta concreta da parte delle Istituzioni preposte, Simona Modeo, Presidente Regionale di SiciliAntica, Leandro Janni, Presidente Regionale di Italia Nostra Sicilia, Antonino Anzelmo, Presidente dell’Associazione Archeologica Nissena e Piero Cavaleri, Presidente del movimento piùCittà, in nome e per conto delle associazioni rappresentate, il 28 maggio, hanno presentato un esposto alla Procura in cui chiedono di appurare se i danni subiti dai nostri siti archeologici (Sabucina in primis), potevano essere evitati. Prima di arrivare a questa extrema ratio, le Associazioni, che fanno parte del Gruppo SOS Sicilia Centrale, hanno tentato più volte la strada del dialogo e della collaborazione, offerta peraltro a titolo gratuito, con le istituzioni. I tentativi sono iniziati alla fine dell’estate scorsa con la richiesta da parte delle Associazioni di svolgere dei sopralluoghi congiunti con i responsabili di Soprintendenza e Parco Archeologico di Gela, durante i quali si è palesato lo stato di abbandono dei nostri siti archeologici. Successivamente, il 22 febbraio scorso, presso il Consorzio universitario di Caltanissetta, sempre organizzato dal gruppo SOS Sicilia Centrale, si è svolto l’incontro “Umbilicus Siciliae. Cerere tradita e abbandonata. Prospettive per il futuro del patrimonio archeologico della Sicilia centrale.” Durante tale incontro, molto partecipato a merito del grande interesse cittadino per questo tema, le Associazioni componenti hanno presentato un video-denuncia sul grave stato di abbandono e di degrado delle aree archeologiche; a fronte di questo ci si attendeva un incontro fattivo, a partire dall’analisi dello stato dei luoghi, dai problemi di gestione, dal sostegno tra istituzioni, società civile e comunità scientifica, sino ai possibili percorsi dentro una nuova visione del patrimonio comune. Invece, nulla: i responsabili pro tempore del Parco Archeologico di Gela e della Soprintendenza di Caltanissetta, cui spetta la tutela dei siti archeologici, non hanno avanzato alcuna proposta operativa, limitandosi ad una presa d’atto della situazione ereditata. Il danno va certamente addebitato all’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, visto che dopo la chiusura al pubblico delle nostre aree archeologiche, non solo non ha messo in campo alcuna azione di tutela, alcun tipo di verifica, controllo periodico, monitoraggio dei siti su cui erano state investite centinaia di migliaia di euro pubblici, ma non ha nemmeno messo in moto le irrinunciabili procedure di denunzia presso le competenti sedi giudiziarie. A fronte di questo vuoto di fatti e di intenti, con un comunicato apparso sulla stampa locale il 21 marzo scorso, quindi un mese dopo il convegno, il Gruppo SOS Sicilia Centrale preannunciava la presentazione di un esposto alla Procura della Repubblica. Oggi, dopo oltre due mesi e mezzo di silenzio dall’annuncio, le associazioni firmatarie sono state conseguenziali depositando l’esposto in Procura e facendosi così carico di rappresentare la viva preoccupazione che sui nostri importanti siti non cada una damnatio memoriae, nel silenzio collettivo. Saranno adesso i magistrati ad accertare chi siano i responsabili di questo scempio che si sarebbe potuto certamente evitare se chi doveva vigilare fosse intervenuto già dopo i primi danni, mettendo in sicurezza i siti e monitorandoli costantemente. Invero l’obiettivo principe dovrebbe essere il ripristino della fruizione dei siti, attuando insomma finalmente una gestione seria ed oculata del nostro patrimonio archeologico che si attende ormai da troppo tempo. Rassegnarsi al fatto che i territori della Sicilia centrale siano da considerarsi sacrificabili non dovrebbe essere compatibile con la visione di chi ne dovrebbe gestire il rilancio.

Il Presidente Regionale di SiciliAntica

Prof. Simona Modeo

Il Presidente Regionale di Italia Nostra Sicilia

Prof. Leandro Janni

Il Presidente dell’Associazione Archeologica Nissena

Dr. Antonino Anzelmo

Il Presidente di piùCittà

Dr. Pietro Andrea Cavaleri

La denuncia di Sos Sicilia Centrale: “L’area archeologica di Sabucina ancora nel degrado”

–

5 Maggio 2021

È trascorso ormai quasi un anno da quando, il 28 maggio 2020, alcune Associazioni afferenti al gruppo “SOS Sicilia centrale” hanno presentato un esposto in Procura per chiedere alla magistratura di appurare se i danni subiti dai siti archeologici del territorio nisseno (Sabucina in primis), potevano essere evitati e di accertare le responsabilità della loro devastazione. Da allora, nonostante le reiterate promesse di messa in sicurezza e di ripristino dei siti da parte dell’Assessore Samonà e del Direttore del Parco Archeologico di Gela, Luigi Maria Gattuso, e nonostante l’intervento dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale che, il 5 marzo scorso, hanno effettuato un sopralluogo nelle aree archeologiche di Sabucina, Gibi Habib e Vassallaggi, nulla di concreto è stato ancora fatto. Ciò è quanto le Associazioni hanno potuto verificare venerdì 30 aprile nel corso dell’ennesimo sopralluogo a Sabucina. L’area archeologica oltre a versare ancora nelle stesse condizioni di degrado e di abbandono in cui si trovava un anno fa è totalmente invasa dall’erba e dalle sterpaglie in quanto, pur essendo ormai in prossimità dell’estate, non è stata effettuata la manutenzione ordinaria del sito. Quanto alla messa in sicurezza, l’unica novità che si è potuta notare rispetto al passato è la presenza di un catenaccio a chiusura del primo cancello che dà accesso all’area archeologica di Sabucina, mentre il secondo continua ad essere aperto e incustodito. Peraltro, tale accorgimento risulta assolutamente inutile allo scopo, poiché la recinzione risulta aperta in più punti e, in particolare, l’apertura più grande è stata praticata abusivamente da qualcuno in prossimità del primo cancello, proprio nel punto in cui, quasi beffardamente, campeggia un piccolo cartello con la scritta “Divieto di accesso”. È rimasto dunque inascoltato il grido di allarme lanciato più di un anno fa dalle Associazioni di “SOS Sicilia centrale” con il video-denuncia “Umbilicus Siciliae”. Cerere tradita e abbandonata” presentato a Caltanissetta il 22 febbraio 2020, le stesse Associazioni che avevano dato la loro disponibilità per una collaborazione fattiva e che ancora oggiattendono, forse invano, una risposta all’istanza di partecipazione al bando pubblicato l’estate scorsa dal Parco Archeologico di Gela per la presentazione di progetti di valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio nisseno. Un comportamento che sembra essere frutto di una scarsa sensibilità istituzionale e di una pratica purtroppo ormai dilagante in tanti Enti pubblici e cioè quella di non voler rendere conto del proprio operato. Mentre si firmano convenzioni e si celebrano nuovi ritrovamenti, i nostri siti continuano a restare non fruibili né si vedono segnali concreti di un nuovo corso istituzionale.

Leandro Janni (Italia Nostra Sicilia), Simona Modeo (SiciliAntica), Giuseppe Giugno (Associazione Alchimia), Antonino Anzelmo (Associazione Archeologica Nissena), Gianfranco Cammarata (Collettivo Letizia), Salvatore Granata (Comitato di Gibil Habib), (Marina Castiglione e Piero Cavaleri) più Città, Giuseppe D’Antona (Pro Loco di Caltanissetta), Maria Luisa Sedita (Società Dante Alighieri di Caltanissetta)

Data: 20 Dicembre 2021

La Procura riapre l’indagine sui siti archeologici in abbandono del Nisseno

SOS Sicilia centrale, costituita da l’Associazione Alchimia, l’Associazione Archeologica Nissena, il Collettivo Letizia, il Comitato di Gibil Habib, Italia Nostra Sicilia, più Città, la Pro Loco – Caltanissetta, SiciliAntica, la Società Dante Alighieri di Caltanissetta, sottopose i gravissimi problemi dei siti archeologici della Sicilia centrale alla sensibilità, ma soprattutto alla responsabilità degli enti, in un Convegno che si svolse il 22 febbraio 2020 presso il Consorzio universitario di Caltanissetta. Alle parole di quel giorno, se ne sono aggiunte tante altre, anche da parte della Regione Siciliana, interessata per tramite dell’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà, con la visita di una delegazione a Palermo (6 agosto 2020) e una direttamente sui luoghi (19 settembre 2020). Alle promesse di tutela dei siti di Sabucina, Gibil Gabib e Vassallaggi, sono seguite altre rassicurazioni di finanziamento, inizio lavori, collaborazione con le associazioni per percorsi di fruizione. Non è mai mancata la volontà di affiancare, ciascuno nel proprio ruolo e con le proprie competenze, il Parco archeologico di Gela e la Soprintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta, ma ad oggi le interlocuzioni si sono rivelate sterili e i danni erariali conseguenti all’abbandono e alla distruzione dei siti, su cui sono stati impegnati centinaia di migliaia di euro dei cittadini, continua a restare in carico a chi ne dovrebbe svolgere i ruoli di cura e tutela. Per questo motivo in data 20 maggio 2020 si è giunti alla scelta inevitabile di presentare un esposto alla Procura della Repubblica, sottoscritto da Simona Modeo, Presidente Regionale dell’Associazione culturale di volontariato SiciliAntica, Leandro Janni, Presidente di Italia Nostra Sicilia, Antonino Anzelmo, Presidente dell’Associazione Archeologica Nissena, Piero Cavaleri, Presidente di Più Città – Caltanissetta, in quanto portatori di interessi diffusi in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale della Sicilia. In data 09/04/2021 il PM chiedeva l’archiviazione della denuncia, sul presupposto che i responsabili, oltre ad essere ignoti, erano di difficile individuazione a causa della mancanza di videosorveglianza pubblica e privata (proprio uno dei punti, su cui era stata presentata la denuncia!). Le associazioni, preso atto che non era stata svolta alcuna indagine e che l’incartamento non includeva altro che la denuncia e le dichiarazioni dei denuncianti, hanno presentato opposizione e oggi sappiamo che le indagini sono state aperte per ulteriori sei mesi (Ordinanza di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione con indagini integrative, del 10/12/2021). Sembra paradossale che enti con personale tecnico, strutture, mezzi, debbano farsi indicare da normali cittadini che i beni di tal natura e importanza, lasciati incustoditi e non sorvegliati in alcun modo, non fanno altro che agevolare le ulteriori azioni di danneggiamento, di pascolo abusivo e abbandono dei rifiuti, con l’ulteriore conseguenza della mancata fruibilità del bene da parte delle collettività influendo negativamente sullo sviluppo economico sociale del territorio interessato. In questi ultimi mesi si sta assistendo ad una vera e propria “levata di scudi” per salvare e valorizzare l’antenna RAI di colle Sant’Anna da parte sia delle Istituzioni sia di molti cittadini che invece sembrano restare del tutto indifferenti dinanzi alla lenta ma inesorabile scomparsa della storia della città, quella fatta di pietre ed eventi, di ricerche e studi, e che dovrebbe essere protetta più di ogni altra in percorsi programmati ed efficienti di a) tutela, b) attività scientifica, c) fruizione, d) valorizzazione. Confidiamo che la Magistratura possa e voglia garantire alla comunità e al territorio non tanto l’individuazione dei reati che continuano ad essere compiuti in assenza di sorveglianza, quanto le risposte relative all’obbligo giuridico di gestione del bene di interesse pubblico, che si esercita attraverso un’adeguata gestione e manutenzione ordinaria dei nostri siti.

Le Associazioni di SOS SICILIA CENTRALE

(SiciliAntica, Associazione Alchimia, Pro Loco di Caltanissetta, Italia Nostra Sicilia, Comitato di Gibil Habib, PiùCittà, Associazione Archeologica Nissena, Società Dante Alighieri di Caltanissetta)