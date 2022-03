Caltanissetta, due denunciati dalla Polizia: il primo per porto di coltello, il secondo per guida sotto l’influenza dell’alcol 

I poliziotti della sezione volanti nella serata di ieri, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa della questura, sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Caltanisseta-Xirbi per un uomo ubbriaco che molestava i presenti. Gli agenti, dopo un’opera di persuasione, hanno convinto l’uomo a salire sull’ambulanza del 118 intervenuta per prestargli le cure del caso. A seguito di perquisizione eseguita nei confronti dello stesso i poliziotti hanno sequestro un coltello di genere vietato. L’uomo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Dopo la mezzanotte l’equipaggio della volante di zona è intervenuto in questa via De Gasperi per un sinistro stradale autonomo. Gli agenti hanno accertato che una Volkswagen Tiguan era impattata contro un muro. Il conducente del mezzo, condotto al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia, e che mostrava chiari sintomi di ubriachezza, è risultato positivo all’alcol test. Il predetto è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcol e sanzionato amministrativamente per diverse violazioni al codice della strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...