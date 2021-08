Caltanissetta. D’Oca CCN:” Fondi destinati ai migranti e al contenimento Covid. Comune non vari destinazione d’uso”

Vincenzo D’Oca nella qualità di Presidente del Consorzio CCN ( Centro Commerciale Naturale) Centro Storico di Caltanissetta dopo aver letto l’articolo apparso sul quotidiano La Sicilia in data 6 agosto c.a. nel quale si da notizia che il Comune di Caltanissetta ha approvato e portato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria con il finanziamento di 375.000 € concesso dal Ministero degli Interni specificatamente per gli immigrati, ha voluto approfondire il tema e pur riconoscendo l’importanza del ripristinare e riattivare l’illuminazione delle due ville storiche, del rifacimento della pavimentazione, del potenziamento del verde e soprattutto del ripristino e della messa in sicurezza delle aree giochi chiede a S. E. il Prefetto nella qualità di organo di controllo e di esecuzione di quanto appositamente stabilito dal Ministero degli Interni dal quale dipende, se possono essere variate le destinazioni d’uso del contributo medesimo (375.000 €)

Di seguito specifico quanto è negli intenti del bando:

“il Ministero degli Interni intende procedere alla assegnazione di fondi in relazione alle misure di assistenza anche sanitaria adottate dai comuni nei confronti dei migranti, e comunque i fondi vengono mirati al contenimento della diffusione covid 19 per garantire la regolare gestione dei flussi migratori e della presenza dei migranti nel territorio comunale”.

Questa mia richiesta di chiarimento e di interessamento è finalizzata ad evitare una probabile distrazione di somme destinate specificatamente ai migranti e al contenimento del covid 19.

Desidero far presente che l’eventuale revoca del finanziamento per errata destinazione potrebbe avere conseguenze sul territorio che in tal caso perderebbe il finanziamento di 375.000 € con le dovute ripercussioni in tutta la città e soprattutto sul settore economico già duramente provato dalla epidemia in corso.